В Москве выполнили более 22 млн ПЦР-тестов на коронавирус

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В Москве выполнили более 22,1 млн ПЦР-тестов на коронавирус и свыше 6,7 млн тестов методом ИФА на антитела, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве выполнили более 22 млн ПЦР-тестов на коронавирус
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал мэра и правительства.

«Мы оперативно информируем жителей о результатах анализов — в случае как положительного, так и отрицательного ответа горожане получают смс-сообщения. Это касается тестов, сделанных в городских учреждениях», — сказала Ракова.

По её словам, записаться на такие тестирования можно в городские поликлиники. Результаты будут доступны в электронной медкарте в течение трёх дней с момента сдачи анализа.

В феврале зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач России кандидат медицинских наук Татьяна Кусайко в беседе с ФАН дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.

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