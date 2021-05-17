В Петербурге провели более 15 тысяч тестов на коронавирус за сутки

Короткая ссылка
Жители Санкт-Петербурга сдали 15 010 тестов на коронавирус за минувшие сутки.
В Петербурге провели более 15 тысяч тестов на коронавирус за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Число пациентов с коронавирусом, обратившихся за помощью в медучреждения, выросло в городе на 29% после майских праздников.

В настоящее время в стационарах занято 96% мест для пациентов с COVID-19.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить