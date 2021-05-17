В Петербурге провели более 15 тысяч тестов на коронавирус за сутки

Жители Санкт-Петербурга сдали 15 010 тестов на коронавирус за минувшие сутки.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Число пациентов с коронавирусом, обратившихся за помощью в медучреждения, выросло в городе на 29% после майских праздников.

В настоящее время в стационарах занято 96% мест для пациентов с COVID-19.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.