В Вологде возбудили дело из-за массовой госпитализации курсантов

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Следователи возбудили уголовное дело после массовой госпитализации курсантов Вологодского института права и экономики ФСИН с признаками отравления. Об этом проинформировали в региональном главке СК России.
В Вологде возбудили дело из-за массовой госпитализации курсантов
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«По факту массовой госпитализации курсантов федерального казённого образовательного учреждения высшего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Следователи проводят обыски и изымают документацию, связанную с вопросами организации питания курсантов и поставками пищевых продуктов.

Количество пострадавших уточняется.

Ранее СК возбудил уголовное дело после отравления более десяти студентов одного из колледжей в Комсомольске-на-Амуре. 

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