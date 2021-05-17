В Вологде возбудили дело из-за массовой госпитализации курсантов
- © РИА Новости / Александр Кряжев
«По факту массовой госпитализации курсантов федерального казённого образовательного учреждения высшего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.
Как уточняется, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Следователи проводят обыски и изымают документацию, связанную с вопросами организации питания курсантов и поставками пищевых продуктов.
Количество пострадавших уточняется.
Ранее СК возбудил уголовное дело после отравления более десяти студентов одного из колледжей в Комсомольске-на-Амуре.