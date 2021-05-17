В Вологде возбудили дело из-за массовой госпитализации курсантов

Следователи возбудили уголовное дело после массовой госпитализации курсантов Вологодского института права и экономики ФСИН с признаками отравления. Об этом проинформировали в региональном главке СК России.

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