В Хабаровском крае возбудили дело после отравления студентов колледжа
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В СК сообщили, что в ходе мониторинга была выявлена публикация о госпитализации 16 студентов и двух преподавателей строительного колледжа Комсомольска-на-Амуре.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»)», — заявили в СК.
По данным следователей, жизнь пострадавших вне опасности. Устанавливается точное число пострадавших и источник распространения инфекции.
Как передаёт РИА Новости, в свою очередь в прокуратуре Хабаровского края сообщили о госпитализации более десяти студентов строительного колледжа Комсомольска-на-Амуре в инфекционные отделения больниц в Амурске и посёлке Солнечный.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Красноярском крае следователи выясняют обстоятельства отравления детей в школе.