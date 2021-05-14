В Хабаровском крае возбудили дело после отравления студентов колледжа

Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления более десяти студентов одного из колледжей в Комсомольске-на-Амуре. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

В СК сообщили, что в ходе мониторинга была выявлена публикация о госпитализации 16 студентов и двух преподавателей строительного колледжа Комсомольска-на-Амуре.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»)», — заявили в СК.

По данным следователей, жизнь пострадавших вне опасности. Устанавливается точное число пострадавших и источник распространения инфекции.

Как передаёт РИА Новости, в свою очередь в прокуратуре Хабаровского края сообщили о госпитализации более десяти студентов строительного колледжа Комсомольска-на-Амуре в инфекционные отделения больниц в Амурске и посёлке Солнечный.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Красноярском крае следователи выясняют обстоятельства отравления детей в школе.