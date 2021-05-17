В Татарстане рассказали о состоянии пострадавших в Казани детей
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«Состояние всех детей стабильное, без отрицательной динамики», — сообщил представитель ведомства, напомнив, что в казанской клинике находятся 15 детей.
11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.
Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан. СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.
Галявиев полностью признал вину. Суд арестовал его.