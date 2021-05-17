В Татарстане рассказали о состоянии пострадавших в Казани детей

В Минздраве Татарстана рассказали о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175 и проходящих лечение в Детской республиканской клинической больнице.

«Состояние всех детей стабильное, без отрицательной динамики», — сообщил представитель ведомства, напомнив, что в казанской клинике находятся 15 детей.

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан. СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

Галявиев полностью признал вину. Суд арестовал его.