ФАС зафиксировала предельную отпускную цену на вакцину «Спутник Лайт»

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что согласовала предельную отпускную цену на российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» на уровне 342,36 рубля.
ФАС зафиксировала предельную отпускную цену на вакцину «Спутник Лайт»
  • РИА Новости
  • © Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)

«ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт» на уровне 342,36 рубля. После регистрации цены вакцина поступит в гражданский оборот», — говорится в Telegram-канале ведомства.

6 мая однокомпонентную вакцину против коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрировали в России.

В Минпромторге отметили, что предельная закупочная стоимость зарегистрированных в России вакцин от коронавируса примерно одинаковая: цена одной дозы вакцины «ЭпиВакКорона» — 842 рубля, «КовиВак» — 866 рублей, «Спутник V» — 866,81 рубля.

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