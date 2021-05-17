ФАС зафиксировала предельную отпускную цену на вакцину «Спутник Лайт»
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«ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт» на уровне 342,36 рубля. После регистрации цены вакцина поступит в гражданский оборот», — говорится в Telegram-канале ведомства.
6 мая однокомпонентную вакцину против коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрировали в России.
В Минпромторге отметили, что предельная закупочная стоимость зарегистрированных в России вакцин от коронавируса примерно одинаковая: цена одной дозы вакцины «ЭпиВакКорона» — 842 рубля, «КовиВак» — 866 рублей, «Спутник V» — 866,81 рубля.