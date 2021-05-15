В Минпромторге рассказали о стоимости вакцин от коронавируса

Предельная закупочная стоимость зарегистрированных в России вакцин от коронавируса примерно одинаковая. Об этом «Российской газете» рассказали в Минпромторге.

Как отмечается, закупка вакцины проводится в соответствии с зарегистрированной в Федеральной антимонопольной службе ценой, исходя из производственных возможностей площадок, на которых их выпускают.

В Минпромторге подчеркнули, что предельная закупочная стоимость одной дозы каждой вакцины примерно одинаковая.

Стоимость одной дозы вакцины «ЭпиВакКорона» — 842 рубля, «КовиВак» — 866 рублей, «Спутник V» —866,81 рубля за дозу.

Ранее сообщалось, что правительство снизило предельную отпускную цену вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Она будет составлять 866,81 рубля за два компонента.