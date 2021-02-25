Правительство снизило предельную отпускную цену вакцины «Спутник V»

Правительство снизило предельную отпускную цену вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Она будет составлять 866,81 рубля за два компонента.

РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба правительства. «Минздрав России перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V», теперь она составляет 866 рублей 81 копейку за два компонента (одна двухкомпонентная доза, не включая налог на добавленную стоимость)», — цитирует сообщение ТАСС. Агентство уточняет, что ранее цена «Спутника V» составляла 1942 рубля. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что производители российских вакцин выпустили около 10 млн доз «Спутника V».