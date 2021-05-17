В Хабаровском крае назвали причину отравления студентов колледжа

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Причиной вспышки кишечной инфекции в колледже Комсомольска-на-Амуре стала некачественная вода из кулера в общежитии. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

«В период с 14 по 15 мая за медпомощью обратилось 28 учащихся колледжа и один работник. На 16 мая вспышка локализована. Новых случаев заболевания не зарегистрировано», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией стало употребление недоброкачественной питьевой воды из кулеров, установленных в общежитии.

Ранее в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области сообщили, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления более десяти студентов одного из колледжей в Комсомольске-на-Амуре. 

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