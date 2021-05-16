В Росавтодоре пообещали улучшить транспортную связь Крыма с Кубанью

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Врио руководителя Федерального дорожного агентства Роман Новиков заявил о планах улучшить эффективность транспортной коммуникации Краснодарского края с Крымом.
В Росавтодоре пообещали улучшить транспортную связь Крыма с Кубанью
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

Заявление Новикова приводит пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».

Он отметил, что открытие три года назад автомобильного движения по Крымскому мосту является «лишь началом развития транспортной инфраструктуры в регионе».

По его словам, сейчас из Краснодара в Крым ведут две дороги. При этом трафик на автомобильной части Крымского моста растёт, особенно в летний период.

По его словам, приоритетным направлением являются реконструкция старых и строительство новых дорог, в том числе трасс А289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк и А290 Новороссийск — Керчь.

«Это обеспечит эффективную транспортную коммуникацию полуострова с Краснодаром, Анапой, Новороссийском и черноморским побережьем в направлении Геленджика, Туапсе и Сочи», — заявили в пресс-службе.

В апреле глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в 2021 году в Крыму ожидается более 6 млн туристов, что на 20% больше, чем в 2020-м.

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