Крым принял рекордные полмиллиона туристов на майские праздники

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал, что в период майских праздников в Крыму отдохнули более 500 тыс. человек. Это стало рекордной цифрой за весь постсоветский период.

«С 29 апреля по 10 мая включительно в Крыму отдохнуло 520 тыс. человек, что на 72% выше уровня 2019 года», — написал Аксёнов на своей странице в соцсети «ВКонтакте», сославшись на данные крымского Министерства курортов и туризма.

Он также подчеркнул существенный рост потока автотуристов.

«Впервые через Крымский мост прибыло 75% от общего числа отдыхающих, посетивших регион в праздничные дни», — заявил Аксёнов.

Отмечается, что средняя загрузка зарегистрированных средств размещения превысила 70%, в некоторых регионах этот показатель превышал 80—85%.

Кроме того, пятизвёздочные отели были загружены примерно на 95%, отели «4 звезды» — в среднем на 90%, а трёхзвёздочные гостиницы — более чем на 75%.

По словам Аксёнова, повышенное внимание уделяется безопасности отдыха.

«Продолжается вакцинация работников санаторно-курортной отрасли, профильным ведомством проводятся мониторинговые рейды по соблюдению объектами туристической сферы требований Роспотребнадзора» — сообщил глава Крыма.

В апреле Аксёнов сообщил, что в 2021 году в Крыму ожидается более 6 млн туристов, что на 20% больше, чем в 2020-м.