Аксёнов ожидает «зашкаливающий» курортный сезон в Крыму

В нынешнем году в Крыму ожидается более 6 млн туристов, что на 20% больше, чем в 2020-м, заявил на совещании в региональном правительстве глава республики Сергей Аксёнов.

«Сейчас поедет туристов огромное количество. Уже на сегодня заявок по аэропорту Симферополь... видим, что только аэропорт более 6 млн пассажиров примет в этом году... Сезон обещает зашкаливать», — цитирует его РИА Новости.

Аксёнов также добавил, что успех курортного сезона будет зависеть от темпов вакцинации в Крыму.

Ранее глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк предложил планировавшим отдых в Турции российским туристам приехать на майские праздники в Крым.

Руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова в беседе с газетой «Известия» заявила, что лучшей альтернативой Турции в аналогичном ценовом сегменте с середины апреля по конец мая станет отдых на курортах Крыма и Краснодарского края.