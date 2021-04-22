Аксёнов ожидает «зашкаливающий» курортный сезон в Крыму
- РИА Новости
«Сейчас поедет туристов огромное количество. Уже на сегодня заявок по аэропорту Симферополь... видим, что только аэропорт более 6 млн пассажиров примет в этом году... Сезон обещает зашкаливать», — цитирует его РИА Новости.
Аксёнов также добавил, что успех курортного сезона будет зависеть от темпов вакцинации в Крыму.
Ранее глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк предложил планировавшим отдых в Турции российским туристам приехать на майские праздники в Крым.
Руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова в беседе с газетой «Известия» заявила, что лучшей альтернативой Турции в аналогичном ценовом сегменте с середины апреля по конец мая станет отдых на курортах Крыма и Краснодарского края.