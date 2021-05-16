Эксперты дали советы из-за действий мошенников на фоне обновления правил WhatsApp

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий и директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков прокомментировали в беседе с RT данные о том, что мошенники на фоне обновления пользовательского соглашения WhatsApp начали рассылать пользователям мессенджера сообщения, что сервис якобы станет платным, если не выполнить их условия.

Как пояснил Алексей Лукацкий, надо исходить из того, что WhatsApp сегодня «является бесплатным инструментом и никаких денег ни за работу в нём, ни за работу в каком-то ином мессенджере не требуется».

«Как только речь идёт о том, что надо за что-то заплатить, надо сразу игнорировать подобного рода сообщения. Что касается срока жизни такого рода схем, то я думаю, что она продлится недолго. Потому что у злоумышленников такого рода схемы обновляются очень быстро. Как только появляется новый инфоповод, сразу берут его на вооружение, поскольку о старом методе начинают активно говорить, в том числе в СМИ, он перестаёт быть эффективным, и от него отказываются», — объяснил собеседник RT.

Как отметил эксперт, подобные схемы обычно «живут» несколько недель.

В свою очередь, Денис Кусков подчеркнул, что пользователям не нужно обращать внимания на подобные рассылки.

«На сегодняшний момент, если не будет официального сообщения, сервис WhatsApp является бесплатным», — рассказал специалист.

Также эксперт заявил, что, возможно, необходима официальная рассылка от самого сервиса WhatsApp с информацией о неточности и неадекватности подобных сообщений.

Ранее сообщалось, что мошенники на фоне обновления пользовательского соглашения WhatsApp начали рассылать пользователям мессенджера сообщения о том, что сервис якобы станет платным, если не выполнить их условия.

Как выяснило РИА Новости, пользователям WhatsApp, преимущественно пенсионерам, предлагается переслать полученную рассылку ещё десяти контактам по стоимости одного смс в €0,01.

В WhatsApp сообщили, что пользователи, не принявшие новое соглашение до 15 мая, потеряют доступ к списку чатов, но по-прежнему смогут отвечать на входящие звонки. При этом если не подтвердить обновление, через несколько недель WhatsApp прекратит отправку сообщений и звонков на телефон.

В Роскомнадзоре предупредили российских пользователей WhatsApp, что с 2014 года мессенджер передаёт значительный объём пользовательских данных компании Facebook.