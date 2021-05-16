Эксперты дали советы из-за действий мошенников на фоне обновления правил WhatsApp
- Reuters
Как пояснил Алексей Лукацкий, надо исходить из того, что WhatsApp сегодня «является бесплатным инструментом и никаких денег ни за работу в нём, ни за работу в каком-то ином мессенджере не требуется».
«Как только речь идёт о том, что надо за что-то заплатить, надо сразу игнорировать подобного рода сообщения. Что касается срока жизни такого рода схем, то я думаю, что она продлится недолго. Потому что у злоумышленников такого рода схемы обновляются очень быстро. Как только появляется новый инфоповод, сразу берут его на вооружение, поскольку о старом методе начинают активно говорить, в том числе в СМИ, он перестаёт быть эффективным, и от него отказываются», — объяснил собеседник RT.
Как отметил эксперт, подобные схемы обычно «живут» несколько недель.
В свою очередь, Денис Кусков подчеркнул, что пользователям не нужно обращать внимания на подобные рассылки.
«На сегодняшний момент, если не будет официального сообщения, сервис WhatsApp является бесплатным», — рассказал специалист.
Также эксперт заявил, что, возможно, необходима официальная рассылка от самого сервиса WhatsApp с информацией о неточности и неадекватности подобных сообщений.
Ранее сообщалось, что мошенники на фоне обновления пользовательского соглашения WhatsApp начали рассылать пользователям мессенджера сообщения о том, что сервис якобы станет платным, если не выполнить их условия.
Как выяснило РИА Новости, пользователям WhatsApp, преимущественно пенсионерам, предлагается переслать полученную рассылку ещё десяти контактам по стоимости одного смс в €0,01.
В WhatsApp сообщили, что пользователи, не принявшие новое соглашение до 15 мая, потеряют доступ к списку чатов, но по-прежнему смогут отвечать на входящие звонки. При этом если не подтвердить обновление, через несколько недель WhatsApp прекратит отправку сообщений и звонков на телефон.
В Роскомнадзоре предупредили российских пользователей WhatsApp, что с 2014 года мессенджер передаёт значительный объём пользовательских данных компании Facebook.