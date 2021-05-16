Эксперты дали советы из-за действий мошенников на фоне обновления правил WhatsApp

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Анастасия Румянцева
Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий и директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков прокомментировали в беседе с RT данные о том, что мошенники на фоне обновления пользовательского соглашения WhatsApp начали рассылать пользователям мессенджера сообщения, что сервис якобы станет платным, если не выполнить их условия.
Эксперты дали советы из-за действий мошенников на фоне обновления правил WhatsApp
  • Reuters

Как пояснил Алексей Лукацкий, надо исходить из того, что WhatsApp сегодня «является бесплатным инструментом и никаких денег ни за работу в нём, ни за работу в каком-то ином мессенджере не требуется».

«Как только речь идёт о том, что надо за что-то заплатить, надо сразу игнорировать подобного рода сообщения. Что касается срока жизни такого рода схем, то я думаю, что она продлится недолго. Потому что у злоумышленников такого рода схемы обновляются очень быстро. Как только появляется новый инфоповод, сразу берут его на вооружение, поскольку о старом методе начинают активно говорить, в том числе в СМИ, он перестаёт быть эффективным, и от него отказываются», — объяснил собеседник RT.

Как отметил эксперт, подобные схемы обычно «живут» несколько недель. 

В свою очередь, Денис Кусков подчеркнул, что пользователям не нужно обращать внимания на подобные рассылки. 

«На сегодняшний момент, если не будет официального сообщения, сервис WhatsApp является бесплатным», — рассказал специалист.

Также эксперт заявил, что, возможно, необходима официальная рассылка от самого сервиса WhatsApp с информацией о неточности и неадекватности подобных сообщений.

Ранее сообщалось, что мошенники на фоне обновления пользовательского соглашения WhatsApp начали рассылать пользователям мессенджера сообщения о том, что сервис якобы станет платным, если не выполнить их условия.

Как выяснило РИА Новости, пользователям WhatsApp, преимущественно пенсионерам, предлагается переслать полученную рассылку ещё десяти контактам по стоимости одного смс в €0,01.

В WhatsApp сообщили, что пользователи, не принявшие новое соглашение до 15 мая, потеряют доступ к списку чатов, но по-прежнему смогут отвечать на входящие звонки. При этом если не подтвердить обновление, через несколько недель WhatsApp прекратит отправку сообщений и звонков на телефон.

В Роскомнадзоре предупредили российских пользователей WhatsApp, что с 2014 года мессенджер передаёт значительный объём пользовательских данных компании Facebook.

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