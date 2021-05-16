Мошенники внедрили новую схему обмана после обновления правил WhatsApp

Мошенники на фоне обновления пользовательского соглашения WhatsApp начали рассылать пользователям мессенджера сообщения о том, что сервис якобы станет платным, если не выполнить их условия.

Как выяснило РИА Новости, пользователям WhatsApp, преимущественно пенсионерам, предлагается переслать полученную рассылку ещё десяти контактам по стоимости одного смс-сообщения в €0,01.

«Таким образом, мы увидим, что вы являетесь активным пользователем, и ваш логотип станет синим и будет оставаться бесплатным… В противном случае WhatsApp активирует счёт», — говорится в такой рассылке мошенников.

Эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров считает, что серьёзно относится в таким сообщениям и реагировать на них не стоит.

«Если говорить о WhatsApp, можно предположить здесь целенаправленную кампанию по дискредитации мессенджера, построенную на принципах «сарафанного радио» и «вирусного маркетинга». Не более», — подчеркнул он.

Ранее в WhatsApp сообщили, что пользователи, не принявшие новое соглашение до 15 мая, потеряют доступ к списку чатов, но по-прежнему смогут отвечать на входящие звонки. При этом если не подтвердить обновление, через несколько недель WhatsApp прекратит отправку сообщений и звонков на телефон.

В Роскомнадзоре предупредили российских пользователей WhatsApp, что с 2014 года мессенджер передаёт значительный объём пользовательских данных компании Facebook.