В технопарке «Красносельский» рассказали о своих основных проектах

В московском технопарке «Красносельский», основанном на базе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), рассказали о своих основных проектах.

Как пишет mos.ru, в технопарке работают около 550 человек, порядка 140 из них — кандидаты и доктора наук.

В состав технопарка входят два подразделения Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), учебный центр пищевых технологий, инжиниринговый центр аквакультуры, группа ИТ-разработки и уникальный комплекс молекулярной генетики.

На базе технопарка проводятся уникальные перспективные исследования в области индустриальной аквакультуры и развития технологий выращивания ценных видов гидробионтов.

В частности, в технопарке «Красносельский» была впервые в мире разработана технология выращивания камчатского краба.

В экспериментах по селекции рыб учёным помогают технологии криоконсервации.

Кроме того, на территории технопарка активно применяют современные методы генетических исследований, например, метагенетический анализ.

Ранее НСН писала, что на заседаниях Градостроительно-земельной комиссии Москвы одобрили проекты комплексного развития 26 участков бывших промзон.