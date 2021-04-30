В Москве рассказали о планах по комплексному развитию 26 бывших промзон

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На заседаниях Градостроительно-земельной комиссии Москвы одобрили проекты комплексного развития 26 участков бывших промзон.
В Москве рассказали о планах по комплексному развитию 26 бывших промзон
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает НСН.

Как заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, на территориях разместят современные экологичные производства и объекты социального назначения.

«Реализация этих проектов позволит городу получить более 80 тыс. рабочих мест. Планируемый объём частных инвестиций превышает 1 трлн рублей, а бюджетный эффект составит более 125 млрд рублей в год», — отметил Ефимов.

Со своей стороны, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров сказал, что участки находятся в разных округах. Планируется возвести более 4,2 млн кв. м недвижимости.

«Сроки реализации проектов в зависимости от территории составят от 4 до 15 лет», — добавил он.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковье в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в 2021 году благоустроят 31 парк.

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