В Хабаровском крае рассказали о состоянии отравившихся студентов колледжа
«В больнице посёлка Солнечный на сегодня 14 человек (плюс три пациента). Состояние у всех удовлетворительное. В Амурской больнице — один пациент», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, на утро 15 мая всего на госпитализации находятся 15 человек.
Ранее в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области сообщили, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления более десяти студентов одного из колледжей в Комсомольске-на-Амуре.