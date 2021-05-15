В Хабаровском крае рассказали о состоянии отравившихся студентов колледжа

В результате отравления помощь медиков понадобилась в общей сложности 23 студентам и сотрудникам строительного колледжа Комсомольска-на-Амуре. Об этом рассказали в Минздраве Хабаровского края.

«В больнице посёлка Солнечный на сегодня 14 человек (плюс три пациента). Состояние у всех удовлетворительное. В Амурской больнице — один пациент», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, на утро 15 мая всего на госпитализации находятся 15 человек.

Ранее в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области сообщили, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления более десяти студентов одного из колледжей в Комсомольске-на-Амуре.