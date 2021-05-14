За год в Петербурге заготовили более 966 л плазмы с антителами к коронавирусу

С 7 мая 2020 года по 1 мая 2021 года в Санкт-Петербурге произведено 1602 донации плазмы крови донорами, перенёсшими коронавирус, сообщили на городской станции переливания крови.

Об этом пишет «Петербургский дневник».

За минувший год заготовлено 966,6 л плазмы. Некоторые доноры сдали плазму более пяти раз.

Как уточняют на городской станции, доноров и специалистов для заготовки плазмы в настоящий момент достаточно для обеспечения необходимого количества плазмы в соответствии с потребностью сегодняшнего дня.

Плазма поступала и поступает в городскую многопрофильную больницу №2, городскую больницу Святого Великомученика Георгия, Мариинскую больницу, городскую больницу №20, городскую больницу №40, клиническую больницу Святителя Луки, Центр Алмазова, НИИ фтизиопульмонологии Минздрава России, Боткинскую и Александровскую больницы.

Ранее специалист по пропаганде донорства Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Станислав Давыдов в эфире ФАН оценил эффективность лечения коронавирусной инфекции плазмой крови с антителами.