За год в Петербурге заготовили более 966 л плазмы с антителами к коронавирусу
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- РИА Новости
Об этом пишет «Петербургский дневник».
За минувший год заготовлено 966,6 л плазмы. Некоторые доноры сдали плазму более пяти раз.
Как уточняют на городской станции, доноров и специалистов для заготовки плазмы в настоящий момент достаточно для обеспечения необходимого количества плазмы в соответствии с потребностью сегодняшнего дня.
Плазма поступала и поступает в городскую многопрофильную больницу №2, городскую больницу Святого Великомученика Георгия, Мариинскую больницу, городскую больницу №20, городскую больницу №40, клиническую больницу Святителя Луки, Центр Алмазова, НИИ фтизиопульмонологии Минздрава России, Боткинскую и Александровскую больницы.
Ранее специалист по пропаганде донорства Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Станислав Давыдов в эфире ФАН оценил эффективность лечения коронавирусной инфекции плазмой крови с антителами.