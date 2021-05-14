Автор инициативы о компенсации туристам трат на тесты прокомментировал свою идею
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В беседе с телеканалом «360» Пётр Шелищ заявил, что компенсацию должны получить отдыхающие, которые до 1 мая выехали из страны.
«Люди, которые уезжали за рубеж на отдых либо по каким-то иным личным причинам, не планировали расходы на проведение двойного ПЦР в короткий срок по возвращении, а эти расходы могут быть немалыми. Если это семья из четырёх человек, то им придётся потратить около 24 тыс. рублей. Это заметная сумма для россиян, вернувшихся после отпуска», — объяснил Шелищ.
Он отметил, что от нового правила о двух ПЦР-тестах особенно пострадают жители регионов, потому что в их городах сложно сдать бесплатные анализы в короткий срок.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.