Автор инициативы о компенсации туристам трат на тесты прокомментировал свою идею

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Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ, который выступил с предложением о компенсации вернувшимся из-за рубежа россиянам расходов на два ПЦР-теста на коронавирус, рассказал, почему общественники выступили с такой инициативой.
Автор инициативы о компенсации туристам трат на тесты прокомментировал свою идею
  • Reuters

В беседе с телеканалом «360» Пётр Шелищ заявил, что компенсацию должны получить отдыхающие, которые до 1 мая выехали из страны.

«Люди, которые уезжали за рубеж на отдых либо по каким-то иным личным причинам, не планировали расходы на проведение двойного ПЦР в короткий срок по возвращении, а эти расходы могут быть немалыми. Если это семья из четырёх человек, то им придётся потратить около 24 тыс. рублей. Это заметная сумма для россиян, вернувшихся после отпуска», — объяснил Шелищ.

Он отметил, что от нового правила о двух ПЦР-тестах особенно пострадают жители регионов, потому что в их городах сложно сдать бесплатные анализы в короткий срок.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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