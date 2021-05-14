Эксперт рассказал, какие продукты подешевеют в июне
- РИА Новости
Об этом он рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».
«Подешеветь может прежде всего сезонная растениеводческая продукция: клубника, черешня. Они начали появляться, безумно дорогие, будут дешеветь. И не только то, что растёт здесь, будет дешеветь, но и то, что растёт в ближайших странах и странах Северного полушария», — сказал Холод.
Также он отметил, что в зависимости от урожая этого года может подешеветь растениеводческая продукция в целом, например сахар, подсолнечное масло.
«Если подешевеет растениеводческая продукция, вслед за ней должна подешеветь животноводческая. Подорожание сарделек и сосисок — это следствие удорожания мясного сырья, помимо всего остального. Майонез — следствие подорожания растительного масла. Если дешевеет зернопродукция, будет дешеветь всё, что делается из неё: и масло, и мясо», — пояснил эксперт.
В феврале председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами.