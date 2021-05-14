Эксперт рассказал, какие продукты подешевеют в июне

Бывший замминистра сельского хозяйства России, профессор, доктор экономических наук Леонид Холод рассказал, на какие продукты цена снизится в ближайшее время.

Об этом он рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

«Подешеветь может прежде всего сезонная растениеводческая продукция: клубника, черешня. Они начали появляться, безумно дорогие, будут дешеветь. И не только то, что растёт здесь, будет дешеветь, но и то, что растёт в ближайших странах и странах Северного полушария», — сказал Холод.

Также он отметил, что в зависимости от урожая этого года может подешеветь растениеводческая продукция в целом, например сахар, подсолнечное масло.

«Если подешевеет растениеводческая продукция, вслед за ней должна подешеветь животноводческая. Подорожание сарделек и сосисок — это следствие удорожания мясного сырья, помимо всего остального. Майонез — следствие подорожания растительного масла. Если дешевеет зернопродукция, будет дешеветь всё, что делается из неё: и масло, и мясо», — пояснил эксперт.

В феврале председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами.