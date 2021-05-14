Мясников заявил о начале третьей волны коронавируса в России

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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о начале третьей волны коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
Мясников заявил о начале третьей волны коронавируса в России
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пост в Telegram-канале.

«Три месяца заболеваемость идёт вверх, потом выходит на плато, более-менее три спокойных месяца, потом опять три месяца роста заболеваемости, и так по всем странам», — написал он, отметив, что данный график отличается в зависимости от региона и страны.

По его словам, начавшееся три месяца назад снижение заболеваемости было ожидаемым.

«Было предсказуемо… что где-то в мае начнётся новая волна. И вот она начинается. Потом можно сказать, что она продлится ещё около трёх месяцев, потом будет спад, а осенью будет опять», — отметил он.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова назвала достаточно напряжённой ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице.

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