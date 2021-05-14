В омском Росстате оценили ситуацию с ценами на продукты

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По данным омского Росстата, в апреле 2021 года зарегистрировано повышение среднего уровня цен на 1,1%.
В омском Росстате оценили ситуацию с ценами на продукты
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Об этом пишет Gorod55.

Подорожали овощи: свёкла — на 37,3%, огурцы — на 29,3%, картофель — на 18,6%, морковь — на 13,6%, сухофрукты — на 11,9%.

По сравнению с мартом дороже стали куриные яйца — на 1,8—5,6%, шоколадные конфеты — на 8,2%. Подорожали также мучные кондитерские изделия, безалкогольные напитки, овощные консервы, маргарин, говядина и свинина, подсолнечное и сливочное масло, сахар.

Замедлился рост цен на белокочанную капусту — 3,5%, яблоки — 3,1%, бананы — 2,5%, репчатый лук — 1,3%. Подешевели апельсины — на 13,5%, груши — 5,6%, чеснок — 4,3%, виноград — 3,9%, свежие помидоры — 1,1%.

Снизилась цена на шоколад — на 7,3%, зерновой кофе — 7,2%, йогурт — 4,1% и какао — 3,6%.

В феврале председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами.

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