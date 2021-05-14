Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о работе по регулированию оборота оружия.

«Это были озвучены меры, вы знаете, что президент с ними согласился и поручил дальше продолжить проработку, в том числе и с экспертами и законодателями, принимая во внимание прохождение соответствующего законопроекта», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, устроил ли президента России доклад главы Росгвардии, предложенные им меры ограничения оборота оружия, считают ли их достаточными в Кремле или работа будет продолжаться.

Он добавил, что «эта работа будет продолжаться».

Ранее президент России Владимир Путин предложил серьёзно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом.

Также сообщалось, что директор Росгвардии Виктор Золотов считает необходимым возврат к возрастному цензу в 21 год для получения разрешений на оружие.