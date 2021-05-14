В Совфеде поддержали идею введения нового пособия для пенсионеров

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Полина Полетаева
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT оценил предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева ввести ежегодное единовременное пособие для пенсионеров на приобретение средств индивидуальной защиты.
В Совфеде поддержали идею введения нового пособия для пенсионеров
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Действительно, в течение уже длительного времени нужны средства индивидуальной защиты. А они всё-таки не дешёвые и стоят денег. Я бы поддержал это решение», — сказал сенатор.

Он отметил, что инициативу можно было бы использовать «в рамках вакцинации».

«Тем, кто пришёл на вакцинацию, выдать необходимый набор индивидуальных средств защиты на определённый период времени. Например, из расчёта на полгода — год», — добавил он.

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров.

Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

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