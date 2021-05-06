Голикова оценила контроль за соблюдением масочного режима

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Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным оценила контроль за соблюдением масочного режима в российских регионах.
Голикова оценила контроль за соблюдением масочного режима
  • РИА Новости

«По-прежнему действует ваш указ прошлого года о критериях снятия ограничений. Хочу сказать, что сегодня 84 региона страны, за исключением Амурской области, сохранили масочный режим. Но здесь я бы обратила внимание на контроль за соблюдением этого режима, потому что мы видим, что не все граждане его соблюдают. Нет, возможно, жёсткого контроля за соблюдением», — цитирует ТАСС Голикову.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрирована в России.

Согласно данным на 6 мая, число случаев коронавирусной инфекции в России за сутки возросло на 7639 — до 4 855 128.

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