В Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести ежегодное единовременное пособие для пенсионеров на приобретение средств индивидуальной защиты. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

Пандемия COVID-19, которая продолжается более года, показала важность использования средств индивидуальной защиты и профилактики в периоды сложной эпидемиологической обстановки, отметил в своём обращении законодатель.

В особенности обеспечение данными средствами актуально для граждан пенсионного возраста, которые, с одной стороны, наиболее уязвимы и подвержены тяжёлым последствиям при сезонных инфекционных заболеваниях, с другой стороны, могут быть финансово стеснены в вопросе регулярного приобретения средств индивидуальной защиты.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей, выплачиваемого накануне осеннего эпидемиологического тяжёлого сезона, для лиц, достигших пенсионного возраста, на приобретение средств индивидуальной защиты», — говорится в тексте обращения.

Законодатель добавил, что в целях недопущения злоупотреблений данное пособие может выдаваться посредством именного сертификата или с помощью иного механизма, позволяющего расходовать данные средства исключительно на установленные цели.

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