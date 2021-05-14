Врач рассказала о состоянии двух доставленных в Москву из Казани детей

Директор Российской детской клинической больницы Елена Петряйкина рассказала о состоянии двух детей, которые были доставлены в Москву после стрельбы в школе в Казани.

«Сюда из Казани привезли двоих детей. Ребёнка оперировали вчера — уникальная была операция, которую делали наши сосудистые хирурги совместно с коллегами», — сообщила она журналистам. RT вёл прямую трансляцию брифинга.

По её словам, врачи удалили инородные тела и дробь пули. По её словам, ребёнок находится в стабильно тяжёлом состоянии в реанимации, подключён к ИВЛ, но его жизни ничего не угрожает.

«Второй ребёнок сейчас готовится к операции. Её, девочку, уже готовят. У неё также множественные инородные тела. Сегодня уже в 11 она поедет в операционную», — рассказала Петряйкина.

Ранее руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что восемь человек, пострадавшие при стрельбе в казанской гимназии №175 и переведённые на лечение в Москву, хорошо перенесли транспортировку.

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семеро детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.