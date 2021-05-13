Кардиолог дал советы по поддержанию здоровья в жару

Директор Уральского института кардиологии, член президиума Российского кардиологического общества, доктор медицинских наук, профессор Ян Габинский дал советы по поддержанию здоровья в жару.

В беседе с URA.RU он напомнил о необходимости приёма препаратов для снижения давления и от нарушения сердечного ритма, если их назначил лечащий врач. Также желательно оградить себя от стрессов и тяжёлой физической нагрузки.

«Потому что физическая нагрузка в условиях жары вносит дополнительные сложности в эту всю ситуацию», — уточнил эксперт.

Тем, кто находится на даче, Габинский советует не работать долго в наклон.

«Самое главное, трудитесь в утренние часы, допустим с 8 до 10 утра, и не забывайте про водный режим», — сказал он.

По его словам, в жаркую погоду и в целом во время резких изменений погоды нужно проявлять предельное внимание к своему здоровью.

Ранее врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала о возможном влиянии жаркой погоды на здоровье.