В Ростовской области выявили 199 новых случаев коронавируса за сутки

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По состоянию на 13 мая в Ростовской области выявили 199 новых случаев коронавируса.
В Ростовской области выявили 199 новых случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на данные регионального правительства.

Заболевание выявлено в 42 муниципалитетах региона. Больше всего новых случаев в Ростове и Зерноградском районе.

Всего с начала пандемии в Ростовской области выявили 90 721 случай COVID-19. Жертвами инфекции стали 4172 человека. Выздоровели 81 265 человек. На данный момент в стационарах остаётся 1541 пациент.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.

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