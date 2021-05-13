В Ростовской области выявили 199 новых случаев коронавируса за сутки
- Reuters
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на данные регионального правительства.
Заболевание выявлено в 42 муниципалитетах региона. Больше всего новых случаев в Ростове и Зерноградском районе.
Всего с начала пандемии в Ростовской области выявили 90 721 случай COVID-19. Жертвами инфекции стали 4172 человека. Выздоровели 81 265 человек. На данный момент в стационарах остаётся 1541 пациент.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.