В Ростовской области выявили 199 новых случаев коронавируса за сутки

По состоянию на 13 мая в Ростовской области выявили 199 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на данные регионального правительства.

Заболевание выявлено в 42 муниципалитетах региона. Больше всего новых случаев в Ростове и Зерноградском районе.

Всего с начала пандемии в Ростовской области выявили 90 721 случай COVID-19. Жертвами инфекции стали 4172 человека. Выздоровели 81 265 человек. На данный момент в стационарах остаётся 1541 пациент.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.