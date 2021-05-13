Дерипаска отреагировал на слова Мишустина о жадности торговых сетей

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Бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал заявление премьер-министра России Михаила Мишустина, назвавшего жадность отдельных производителей и торговых сетей одной из причин роста цен на продукты.
Дерипаска отреагировал на слова Мишустина о жадности торговых сетей
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«Про жадный бизнес... Ну, жадный бизнес понял», — передают его слова во время заседания наблюдательного совета Института экономики роста имени Столыпина РИА Новости.

Дерипаска добавил, что бизнес готов обсуждать с правительством варианты решения проблемы.

В то же время он призвал создать условия, чтобы компаниям было выгодно вкладывать в развитие отечественной экономики.

12 мая Мишустин, выступая с отчётом правительства в Госдуме, назвал жадность отдельных производителей и торговых сетей одной из причин роста цен на продукты.

Он также заявил, что к компаниям, которые агрессивно выводят средства за рубеж, необходимо применять прогрессивные ставки налога на прибыль или другие механизмы.

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