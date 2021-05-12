Мишустин высказался о выводящих прибыль за рубеж компаниях

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Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме заявил, что к компаниям, которые агрессивно выводят средства за рубеж, необходимо применять прогрессивные ставки налога на прибыль или другие механизмы.
Мишустин высказался о выводящих прибыль за рубеж компаниях
  • © РИА Новости / Александр Астафьев

Глава правительства выступил за то, чтобы больше доходов оставалось в регионах и «чтобы люди видели, что компания, которая добывает что-то или экспортирует из их региона, платит и создаёт необходимую инфраструктуру для социального развития».

«Я считаю, что здесь необходимо будет донастроить механизмы, в том числе и механизмы налоговые, о чём говорил президент, для того чтобы сбалансированно понять: если компания ведёт агрессивную деятельность по выводу дивидендов, процентов, роялти из России, то соответствующие ставки прогрессивные налога на прибыль, какие-то другие подходы должны быть сделаны», — цитирует его Интерфакс.

По его словам, кабмин будет ждать соответствующие предложения, в том числе от депутатов.

При этом Мишустин отметил, что подобные предложения не должны «убить в бизнесе желание создавать новый продукт, экспортировать». Премьер отметил, что «должен быть баланс».

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вывод капитала из России несёт риски и для экономики, и для владельцев этих средств.

«Жизнь, по‑видимому, никого ничему не учит: санкции и недружественные шаги, которые предпринимаются другими государствами, как правило, приводят к тому, что эти ресурсы потом заморозят», — приводит его слова пресс-служба Госдумы.

Володин заявил, что работа по деофшоризации должна быть системной. По его словам, потребуются изменения в законодательство.

Ранее Мишустин рассказал о планах по импортозамещению.

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