Вирусолог заявил, что жаркая погода не влияет на уровень заболеваемости COVID-19

Вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко заявил, что жаркая погода не влияет на уровень заболеваемости COVID-19.

«Опыт наблюдения за жаркими странами показывает, что температура и солнечная активность никак не влияют на уровень заболеваемости: наоборот, и Бразилия, и Индия находятся в первой тройке неблагополучных стран по коронавирусу», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его мнению, заметно отразиться на распространении COVID-19 сможет только программа массовой вакцинации. Как уточнил Бутенко, эффект будет, если привить 50—60% населения.

«Благополучие по заболеваемости может объясняться только тем, что люди приобрели коллективный иммунитет», — добавил он.

Ранее, как сообщало ФАН, в Приморском крае начали увеличивать число мобильных пунктов вакцинации от коронавируса.