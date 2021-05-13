Сомнолог рассказал о правилах утреннего пробуждения

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Кандидат психологических наук, психоаналитик, клинический психолог высшей категории, доцент, сомнолог Алексей Мелехин рассказал о том, как надо просыпаться по утрам.
Сомнолог рассказал о правилах утреннего пробуждения
  • Pixabay

В беседе с сайтом «Аргументы и факты» сомнолог рассказал о нюансах, которые позволят сделать пробуждение более здоровым и продуктивным.

«Первое — это выбор будильника. Из всех вариантов, которые мы переставляем один за другим через каждые 5, 10, 15 минут, стоит выбрать последний. Он будет лучше всего», — говорит Алексей Мелехин.

При этом, как отмечает сомнолог, будильник должен быть с комфортным, приятным звуком для человека. После пробуждения специалист советует просто полежать в кровати 10—15 минут и только после этого перейти к лёгкой физической активности.

Специалист рекомендует окружать себя с утра приятными звуками и ароматами.

«Что-то трогая и нюхая, а также глядя на приятные картинки, вы задаёте своей нервной системе режим «отпусти», а не «бей — беги — спасайся». И если эти рекомендации правильно воспринять, то можно будет снизить число тревожных расстройств», — уверен Алексей Мелехин.

Ранее руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин, сомнолог, кандидат медицинских наук, в беседе с Inforeactor рассказал о влиянии сна на иммунитет.

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