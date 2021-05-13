Иммунолог прокомментировал идею о санитарном щите России

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов прокомментировал идею о санитарном щите России.

«Ещё с советского времени была создана система мощных противоэпидемических мероприятий. По сути, этот новый проект, новая стратегия, разработанная по инициативе Роспотребнадзора, создана для внедрения всех современных технологий для быстрого реагирования на любые вызовы микромира, появления новых инфекций», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, барьер позволит оперативно разрабатывать вакцины, тест-системы.

Как отметил Викулов, секвенаторы — довольно дорогостоящее оборудование, которое в случае установки в крупнейших городах поможет качественно и быстро проводить мониторинг, выявлять новые штаммы.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что разработка эпидемиологического щита страны будет заключаться в комплексе мер по диагностике и профилактике инфекционных заболеваний.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.