Названы города с самыми активными пользователями электросамокатов в майские праздники

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Александра Самсоненко
Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Новосибирска, Волгограда, Екатеринбурга и Челябинска активнее всего пользовались электросамокатами в майские праздники. Об этом свидетельствуют результаты исследования (есть в распоряжении RT) сервиса городской мобильности «Ситимобил» совместно с сервисом по аренде самокатов Urent.
Названы города с самыми активными пользователями электросамокатов в майские праздники
  • © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

В среднем по стране зафиксирован более чем двукратный рост по числу поездок на самокатах по сравнению с показателями накануне каникул.

«Порядка 70—80% всех поездок на самокатах — это прогулки с семьёй, друзьями и знакомство с городом. Например, в Москве любимыми местами катания в праздники стали ВДНХ и «Парк Горького», в Санкт-Петербурге — Дворцовая площадь и Петровский парк Победы. А в Сочи большинство жителей города и туристов катались по Олимпийскому парку и набережной, в Олимпийской деревне», — говорится в исследовании.

Большинство пользователей начинают арендовать самокаты сразу после обеда, а самый явный час пик по поездкам приходится на 17:00 — в это время сервис ежедневно фиксировал наибольший спрос на самокаты.

Кроме того, согласно данным исследования, кататься на самокатах во время каникул стали дальше и дольше: средняя продолжительность поездки за майские праздники выросла на 10%, в отдельных городах рост превышает несколько десятков процентов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что в период майских праздников в республике отдохнули более 500 тыс. человек. Это стало рекордным показателем за весь постсоветский период.

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