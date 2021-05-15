Названы города с самыми активными пользователями электросамокатов в майские праздники
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В среднем по стране зафиксирован более чем двукратный рост по числу поездок на самокатах по сравнению с показателями накануне каникул.
«Порядка 70—80% всех поездок на самокатах — это прогулки с семьёй, друзьями и знакомство с городом. Например, в Москве любимыми местами катания в праздники стали ВДНХ и «Парк Горького», в Санкт-Петербурге — Дворцовая площадь и Петровский парк Победы. А в Сочи большинство жителей города и туристов катались по Олимпийскому парку и набережной, в Олимпийской деревне», — говорится в исследовании.
Большинство пользователей начинают арендовать самокаты сразу после обеда, а самый явный час пик по поездкам приходится на 17:00 — в это время сервис ежедневно фиксировал наибольший спрос на самокаты.
Кроме того, согласно данным исследования, кататься на самокатах во время каникул стали дальше и дольше: средняя продолжительность поездки за майские праздники выросла на 10%, в отдельных городах рост превышает несколько десятков процентов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что в период майских праздников в республике отдохнули более 500 тыс. человек. Это стало рекордным показателем за весь постсоветский период.