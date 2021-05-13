Капремонт проведут в школе Казани, где была стрельба

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Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что казанскую гимназию №175, где произошла стрельба, капитально отремонтируют.
Капремонт проведут в школе Казани, где была стрельба
  • Reuters

«Сейчас следственные действия завершаются, мы приняли решение провести капитальный ремонт во время каникул и сделать школу достойной», — приводит РИА Новости его слова.

В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы. 

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в тяжёлом состоянии остаются три ребёнка, пострадавшие при стрельбе в Казани, двое из них — в крайне тяжёлом.

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