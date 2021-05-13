Капремонт проведут в школе Казани, где была стрельба

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что казанскую гимназию №175, где произошла стрельба, капитально отремонтируют.

«Сейчас следственные действия завершаются, мы приняли решение провести капитальный ремонт во время каникул и сделать школу достойной», — приводит РИА Новости его слова.

В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в тяжёлом состоянии остаются три ребёнка, пострадавшие при стрельбе в Казани, двое из них — в крайне тяжёлом.