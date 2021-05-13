Путин попросил «пошире» посмотреть на поддержку пострадавших в Казани семей

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Президент России Владимир Путин попросил главу Татарстана Рустама Минниханова «пошире» посмотреть на вопросы помощи пострадавшим в результате стрельбы в гимназии Казани, в том числе обратить внимание на жилищные и другие не решённые проблемы в семьях.
Путин попросил «пошире» посмотреть на поддержку пострадавших в Казани семей
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

«У меня к вам просьба: посмотрите на эти вопросы пошире — что касается поддержки пострадавших семей. Там могут быть и жилищные вопросы, и другие социальные проблемы, не решённые в семьях, организация детского отдыха по отдельным семьям», — сказал президент России Минниханову во время совещания с правительством.

Путин попросил работать с каждой семьёй и доложить о дополнительных предложениях по семьям пострадавших.

Ранее Путин поручил внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников школы в Казани, где 11 мая произошла стрельба.

После трагедии в Казани власти Татарстана заявили, что правительство выплатит семьям погибших по 1 млн рублей.

По 400 тыс. рублей выплатят людям, получившим ранения тяжёлой и средней степени тяжести, 200 тыс. рублей — лёгкой степени.

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