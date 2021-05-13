Путин поручил проработать вопрос награждения сотрудников школы Казани

Президент России Владимир Путин поручил внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников школы в Казани, где 11 мая произошла стрельба.

«Я прошу внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии», — сказал Путин на совещании с членами правительства.

По его словам, все сотрудники гимназии в Казани, где произошла стрельба, действовали героически.

Ранее заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что оба взрослых, которые погибли при стрельбе в казанской школе, работали учителями.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в разговоре с URA.RU заявил, что двух учителей, погибших в Казани, следует представить к наградам посмертно.