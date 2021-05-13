В Госдуме поддержали реализацию идеи детского туристического кешбэка в этом году

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT оценила заявление председателя кабмина Михаила Мишустина о том, что правительство России направит 5 млрд рублей на реализацию идеи детского туристического кешбэка.

«Я думаю, что это абсолютно верная инициатива. Направлена она на выполнение поручения президента, которое он высказал во время послания Федеральному собранию Российской Федерации, о том, чтобы поддержать родителей, покупающих сегодня путёвки детского отдыха, вернуть им до 50% стоимости этих путёвок и включить детский отдых в программу частичного возврата средств. Это происходит впервые за достаточно длительный период», — сказала депутат.

Она отметила, что последний раз помощь из федерального бюджета на детский отдых поступала в 2016 году.

«Конечно, мы её ожидали. Особенно в период постпандемии, когда после жёстких ограничений отрасль могла стоять на грани выживания и многие организации не решили открыться... При такой поддержке путёвки начнут приобретать. Люди уже ждут, когда программа начнёт действовать... Сейчас есть надежда, что отрасль не только восстановится, но и будет развиваться. А от этого зависит здоровье будущего поколения», — добавила Бессараб.

Ранее стало известно, что правительство выделит 5 млрд рублей в этом году на детский туристический кешбэк.