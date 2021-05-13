В Госдуме поддержали реализацию идеи детского туристического кешбэка в этом году
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- РИА Новости
«Я думаю, что это абсолютно верная инициатива. Направлена она на выполнение поручения президента, которое он высказал во время послания Федеральному собранию Российской Федерации, о том, чтобы поддержать родителей, покупающих сегодня путёвки детского отдыха, вернуть им до 50% стоимости этих путёвок и включить детский отдых в программу частичного возврата средств. Это происходит впервые за достаточно длительный период», — сказала депутат.
Она отметила, что последний раз помощь из федерального бюджета на детский отдых поступала в 2016 году.
«Конечно, мы её ожидали. Особенно в период постпандемии, когда после жёстких ограничений отрасль могла стоять на грани выживания и многие организации не решили открыться... При такой поддержке путёвки начнут приобретать. Люди уже ждут, когда программа начнёт действовать... Сейчас есть надежда, что отрасль не только восстановится, но и будет развиваться. А от этого зависит здоровье будущего поколения», — добавила Бессараб.
Ранее стало известно, что правительство выделит 5 млрд рублей в этом году на детский туристический кешбэк.