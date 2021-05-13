В Кремле считают ерундой новые сообщения о «дворце в Геленджике»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ерундой новые сообщения про «дворец в Геленджике».

«Нет, я не слышал о каком-то материале BBC, что бы там ни было — это всё ерунда. Мы много раз говорили относительно этого объекта и относительно того, что он не имеет никакого отношения к Путину», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать статью.

В январе Путин, комментируя «расследование» о «дворце» в Геленджике, заявил, что ничего из указанной там собственности никогда не принадлежало ни ему, ни его близким родственникам.

Он назвал опубликованный материал монтажом и компиляцией, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков — «качественной клюквой».