Мосгорсуд признал законным решение о взыскании с Twitter 4 млн рублей

Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции о взыскании с Twitter штрафа в размере 4 млн рублей за отказ хранить данные российских пользователей на территории России.

«Решение Мещанского суда от 16 ноября 2020 года по административному исковому заявлению Twitter Inc. к судебному приставу Думакову М.С. оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — сказали ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что Мировой суд в Москве оштрафовал Twitter на 4 млн рублей за отказ перенести в Россию серверы с данными российских пользователей в феврале 2020 года.

3 марта компания Twitter Inc. обжаловала данное решение.