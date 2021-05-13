Аллерголог рассказала, как отличить поллиноз от ОРВИ у ребёнка
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Об этом пишет «Москва 24».
Специалист обращает внимание, что поллиноз у детей чаще всего проявляется в возрасте четырёх-шести лет. Аллергия обычно не сопровождается повышением температуры, хотя в редких случаях температура может подниматься и до 37,5.
Среди распространённых признаков — зуд носа и глаз, насморк и чихание. Как правило, у детей, страдающих поллинозом, есть (или были в прошлом) проблемы с кожей — так называемая пищевая аллергия.
Также аллергия у детей может сопровождаться зудом во рту, неприятными ощущениями, отёками кожи и крапивницей (реакция на некоторые сырые фрукты и овощи). Специалисты называют это оральным аллергическим синдромом.
Ранее иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с ФАН рассказал о причинах аллергии.