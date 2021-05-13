В России за сутки выявили 8380 новых случаев коронавируса

В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 8380 человек. Всего в стране зафиксировано 4 913 439 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки умерли 392 пациента с коронавирусом, за всё время пандемии — 114 723.

Ещё 9349 человек выписались после выздоровления. Всего в России от коронавируса вылечились 4 527 878 человек.

Накануне сообщалось о 8217 случаях коронавируса в России, 355 скончавшихся пациентах с COVID-19 и 8614 выздоровевших.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что обстановка с коронавирусом постепенно улучшается, но о полном восстановлении говорить пока рано.