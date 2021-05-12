В России за сутки выявили 8217 новых случаев коронавируса

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В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 8217 человек. Всего в стране зафиксировано 4 905 059 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В России за сутки выявили 8217 новых случаев коронавируса
  • РИА Новости

За сутки умерли 355 пациентов с коронавирусом, за всё время пандемии — 114 331.

Ещё 8614 человек выписались после выздоровления. Всего в России от коронавируса вылечились 4 518 529 человек.

Накануне сообщалось о 8115 случаях коронавируса в России, 329 скончавшихся пациентах с COVID-19 и 7009 выздоровевших.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что обстановка с коронавирусом постепенно улучшается, но о полном восстановлении говорить пока рано. По его словам, этот год «должен стать переломным в победе над инфекцией».

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