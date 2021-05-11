В России за сутки выявили 8115 новых случаев коронавируса

В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 8115 человек. Всего в стране зафиксировано 4 896 842 случая COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки умерли 329 пациентов с коронавирусом, за всё время пандемии — 113 976.

Ещё 7009 человек выписались после выздоровления. Всего в России от коронавируса вылечились 4 509 915 человек.

Накануне сообщалось о 8465 случаях коронавируса в России, 321 скончавшемся пациенте с COVID-19 и 6774 выздоровевших.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко выразил мнение, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может быть сформирован в России к сентябрю.