В России за сутки выявили 8115 новых случаев коронавируса
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- АГН «Москва»
За сутки умерли 329 пациентов с коронавирусом, за всё время пандемии — 113 976.
Ещё 7009 человек выписались после выздоровления. Всего в России от коронавируса вылечились 4 509 915 человек.
Накануне сообщалось о 8465 случаях коронавируса в России, 321 скончавшемся пациенте с COVID-19 и 6774 выздоровевших.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко выразил мнение, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может быть сформирован в России к сентябрю.