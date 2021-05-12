Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России

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Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчётом правительства в Госдуме, прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

«Осенью прошлого года и этой весной, в моменты всплеска эпидемии, нам удалось не вводить жёстких ограничительных мер. Но, безусловно, ничего бы не получилось без героической работы наших людей», — заявил Мишустин.

Он отметил, что «вся страна сплотилась и это помогло нам снизить темпы распространения коронавируса».

По его словам, в настоящее время «обстановка постепенно улучшается, хотя, конечно, о полном восстановлении говорить пока рано».

Премьер добавил, что «именно этот год должен стать переломным в победе над инфекцией».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова также заявила, что достижение коллективного иммунитета к COVID-19 возможно в России к осени.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН отметил, что в Москве, по подсчётам Роспотребнадзора, около 60% населения имеют коллективный иммунитет к COVID-19.

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