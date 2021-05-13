Невролог рассказала об опасных последствиях мигрени

Невролог-нейрофизиолог кандидат медицинских наук Елена Анисимова рассказала, что мигрень может привести к серьёзным последствиям, таким как мигренозный инсульт или эпилепсия.

Об этом она рассказала в беседе с URA.RU.

«Может привести к мигренозному инсульту — это когда уже более трёх дней продолжается головная боль и не купируется, уже какую-то сосудистую аномалию нужно искать, и может к эпилепсии, эпилептическому статусу. Мигрень — это возбудимость какого-то участка головного мозга, который идёт и продвигается до тригеминальной нервной системы», — пояснила Анисимова.

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