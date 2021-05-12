«Р-Фарм» начнёт производить вакцину по лицензии AstraZeneca на экспорт

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Российская компания «Р-Фарм» в июне выпустит первую партию вакцины против коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca, этот препарат произведут только для экспорта, сообщил РИА Новости гендиректор компании Василий Игнатьев.
«Р-Фарм» начнёт производить вакцину по лицензии AstraZeneca на экспорт
  • Reuters

«Мы готовимся к тому, чтобы в июне выпустить в оборот первую партию вакцины «Р-Кови», которую «Р-Фарм» производит по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca», — сказал он.

По словам Игнатьева, весь объём, который будет производиться в России на производственных мощностях компании — а это несколько сотен тысяч вакцин ежемесячно, — будет идти на экспорт.

6 мая Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрирована в России. Как рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, другие страны уже проявляют большой интерес к этому препарату.

Как отмечал в декабре 2020 года глава РФПИ Кирилл Дмитриев, «лайт-вакцина» от коронавируса будет направлена в основном на внешние рынки.

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