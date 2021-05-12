В Госдуме оценили необходимость введения дополнительных занятий по киберспорту в школах

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Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов оценил необходимость введения дополнительных занятий по киберспорту в школах.
В Госдуме оценили необходимость введения дополнительных занятий по киберспорту в школах
  • РИА Новости

«Я считаю, что это развивает молодёжь, поэтому да, наверное, это нужно тоже делать. Понятно, что не может не быть обычного спорта, но как развивающая составляющая будет полезно», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, инициативу в этом вопросе может проявить Федерация компьютерного спорта России.

Как отметил Кривоносов, в случае обращения ФКС в Госдуму, нижняя палата парламента будет проводить консультации с соответствующими федеральными министерствами.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с ЕГЭ 2021 года.

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