В Татарстане более четырёх тысяч человек привились от коронавируса за сутки

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В Татарстане за минувшие сутки прививку от COVID-19 сделали 4105 человек.
В Татарстане более четырёх тысяч человек привились от коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные Минздрава республики.

С начала кампании число вакцинированных в регионе достигло 278 484. Из них 191 874 человека получили второй компонент вакцины.

За десять майских выходных прививку от коронавируса сделали более 25 тыс. жителей.

Сообщается, что в республике мобильные пункты вакцинации работали в торговых центрах.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.

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